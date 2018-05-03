В Кагульском районе пожарные спасли из огня двух детей (ФОТО)

Сильный пожар случился минувшей ночью в жилом доме в селе Московей.

Пламя охватило 15% крыши дома, а также пристройку размером 16 квадратных метров. Внутри оказались заблокированными двое детей – 8-летний мальчик и 5-летняя девочка. Они находились дома одни: родители вышли в село.

На место происшествия прибыл экипаж спасателей и пожарных из Кагула. Им удалось вызволить детей, на данный момент их жизням ничего не угрожает.

Все обстоятельства и причины пожара предстоит установить специалистам.