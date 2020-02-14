В Кагульском районе пьяный водитель протащил полицейского на капоте автомобиля

0

Пьяный водитель протащил на капоте машины полицейского, который пытался его остановить. Инцидент произошёл несколько дней назад в Кагульском районе.

Все началось в селе Кукоара. Полицейские заметили автомобиль, который двигался странным образом. Патрульные приказали водителю остановиться, однако он проигнорировал это требование. Полицейские поехали за нарушителем. Доехав до объездной, водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль, в котором находился ещё один пассажир, вылетел с трассы.

Несмотря на ДТП, нарушитель не захотел разговаривать с полицейскими, поэтому закрыл двери изнутри. После этого он снова попытался уехать, и тогда на капоте автомобиля оказалась женщина-полицейский, пытавшаяся остановить буйного водителя. Она могла бы пострадать, если бы не вмешался вовремя её коллега, который разбил стекло кулаком и вывернул руль.

Автомобиль удалось окончательно остановить только в селе Брынза. По данным полиции, водитель и его пассажир проявили агрессивное поведение, но в итоге их удалось сопроводить в полицейский участок, передаёт deschide.md.

Нарушителями оказались жители села Вэлень Кагульского района в возрасте 25 и 29 лет. В выдыхаемом водителем воздухе содержалось 0,40 мг/л алкоголя. По данному факту возбуждено уголовное дело.