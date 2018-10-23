В Кагульском районе человека засыпало песком в карьере: мужчину ищут с самого утра

В Кагульском районе человека засыпало песком в карьере: мужчину ищут с самого утра

Обвал песка произошел этим утром в карьере в селе Киселия Маре Кагульского района. В результате инцидента работника карьера засыпало песком. На месте происшествия работают спасатели, которые разыскивают мужчину. 

Как рассказала пресс-секретарь Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций Лилиана Пушкашу, в карьере находилось трое рабочих. Внезапно один из краев карьера обрушился на мужчину. Двое других не пострадали, так как в тот момент находились в противоположной стороне.

На месте происшествия работают спасатели, которые разыскивают мужчину. Пока не известно, жив ли он, пишет tv8.md.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

 

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