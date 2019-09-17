В Кагуле задержали группу молодых людей: в их машине нашли наркотики

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Сотрудники Инспектората полиции Кагула задержали группу молодых людей в возрасте от 20 до 34 лет. Предполагается, что они приобрели в Кишинёве наркотики, в частности, метамфетамин.

В ходе обыска в автомобиле марки Dacia Logan, в котором находились молодые люди, было обнаружено и изъято белое вещество со специфическим запахом, а также устройства для курения марихуаны и употребления метамфетамина. Согласно данным ИП Кагула, подозреваемые были задержаны по дороге домой. Они полностью признали свою вину, передаёт unimedia.info.

Найденное вещество было изъято и направлено на экспертизу. Молодым людям грозит уголовное наказание.