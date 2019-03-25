В Кагуле задержали банду шантажистов, вымогавших деньги за интимные фото (ФОТО, ВИДЕО)

0

Сотрудники Национального инспектората расследований и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам при поддержке сотрудников Fulger провели задержание в Кагуле. 20 марта были пойманы с поличным двое жителей Вулканешт в возрасте 35 и 37 лет в момент получения 500 евро.

В ходе уголовного расследования было установлено, что в январе 2019 года один из подозреваемых познакомился с жертвой через социальные сети. С помощью различных методов убеждения мужчина выманил у собеседницы интимные фотографии. Впоследствии он начал шантажировать жертву, угрожая опубликовать полученные фото в социальных сетях. За свое “молчание” он запросил 5 500 евро и 1 000 долларов.

Часть денег была передана в Кагуле неизвестной женщине, которая являлась соучастницей преступления. В результате обыска в автомобиле задержанных были обнаружены переданные деньги, а также мобильный телефон, по которому велись переговоры с жертвой.

Подозреваемые были задержаны на 72 часа. В случае обвинительного приговора им грозит лишение свободы на срок до 13 лет.

В настоящее время продолжаются расследования с целью выявления других потенциальных жертв, а также соучастников в совершении данного преступления.