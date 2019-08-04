В Кагуле возобновится продажа свинины

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По словам директора местного рынка, меры, которые были предприняты властями касались только Центрального рынка, что привело к определенным экономическим потерям для предприятия.

После заседания районной комиссии по чрезвычайным ситуациям предприятию всё же удалось получить разрешение на дальнейшую продажу свинины, но при определенных условиях, передаёт agora.md.

– После вчерашнего совещания предприятию разрешили реализацию мяса, привезённого за пределами зоны риска, не из зоны вспышки. Тем не менее, мы должны создать несколько фильтров, – заявил директор рынка.

По словам чиновника, со вторника всё необходимое для обеспечения продажи мяса в специализированном зале Центрального рынка Кагула будет готово.

Напомним, что 25 июля на ферме в Кагуле подтвердился случай африканской чумы свиней. Это произошло спустя несколько дней после того, как был подтверждён случай заболевания АЧС у нескольких животных в домохозяйстве села Манта того же района.