В Кагуле усилят проверки магазинов из-за случаев чумы свиней

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Власти Кагула усилят проверки во всех местных магазинах, которые продают свинину. Данные меры связаны с тем, что в пределах города был выявлен случай заболевания африканской чумой свиней.

Как сообщил мэр Кагула, в течение 60 дней будут работать специальные проверочные пункты. Эти меры предпринимаются для предотвращения распространения АЧС, пишет moldpres.md.

За последнее время на территории Кагульского района выявлено несколько случаев чумы свиней – в селе Манта и на одной из ферм в пределах муниципия. Больные животные уничтожены, а чрезвычайная комиссия предпринимает необходимые меры по предотвращению распространения заболевания.