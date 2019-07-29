В Кагуле усилят проверки магазинов из-за случаев чумы свиней

В Кагуле усилят проверки магазинов из-за случаев чумы свиней

Власти Кагула усилят проверки во всех местных магазинах, которые продают свинину. Данные меры связаны с тем, что в пределах города был выявлен случай заболевания африканской чумой свиней.

Как сообщил мэр Кагула, в течение 60 дней будут работать специальные проверочные пункты. Эти меры предпринимаются для предотвращения распространения АЧС, пишет moldpres.md.

За последнее время на территории Кагульского района выявлено несколько случаев чумы свиней – в селе Манта и на одной из ферм в пределах муниципия. Больные животные уничтожены, а чрезвычайная комиссия предпринимает необходимые меры по предотвращению распространения заболевания.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md