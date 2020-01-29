В Кагуле с поличным пойман наркоторговец: изъяты наркотики на 250 000 леев (ФОТО)

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Полиция Кагула разоблачила преступную группу, специализирующуюся на сбыте психотропных веществ типа “экстази” в особо крупных размерах на территории Кагульского района.

За преступной деятельностью группы велось наблюдение в течение пяти месяцев. Полиция установила, что психотропные вещества предназначались для продажи потребителям на территории Кагула, а именно в увеселительных и учебных заведениях.

Так, полицией были установлены личности сообщников, а также руководителя преступной группы. Им оказался 37-летний житель района Кантемир. 28 января подозреваемый был задержан при передаче наркотиков “реализаторам”.

В ходе обысков, проведённых в транспортном средстве и доме лидера группировки, было обнаружено и изъято около 200 таблеток экстази, около 500 граммов марихуаны, около 200 граммов белого вещества со специфическим запахом, приспособления для употребления марихуаны, незаконно хранимое охотничье ружьё и патроны. В домах других членов группы, вовлечённых в торговлю наркотиками, были также обнаружены марихуана, оружие и патроны. Стоимость конфискованных наркотических веществ оценивается в 250 000 леев.

В итоге было возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств в особо крупных размерах. Виновным лицам грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет с лишением права выполнять определённую деятельность на срок от 2 до 5 лет.