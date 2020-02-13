В Кагуле предотвратили сбыт партии наркотиков на 300 000 леев (ФОТО)

0

Сотрудники Инспектората полиции Кагул предотвратили продажу крупной партии наркотиков на общую стоимость 300 тысяч леев.

По данным пресс-службы полиции, 11 февраля правоохранители провели ряд следственных мероприятий, в результате которых был идентифицирован один из подозреваемых в хранении и распространении наркотических веществ. Им оказался 41-летний житель Кагула. В ходе обысков, проведенных в его доме, сотрудники полиции обнаружили 17 пакетиков с растительным веществом, похожим на марихуану, а также более 10 банок с зелёным веществом, похожим на коноплю.

Кроме того, в полицию поступила оперативная информация о попытке передачи наркотиков дистрибьютору, которым оказался 48-летний житель села Крихана Веке Кагульского района. В его доме также был проведён обыск, в результате которого полицейские нашли 41 пакетик с веществом, похожим на наркотики.

Общая стоимость изъятых наркотиков составила 300 000 леев. Полиция проводит следственные мероприятия, чтобы установить всех причастных к наркообороту лиц.