В Кагуле полностью сгорели 7 единиц сельхозтехники: рассматривается версия поджога (ВИДЕО)

0

Утром 1 сентября сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД были задействованы в тушении пожара вблизи села Слобозия Маре Кагульского района. Там загорелось несколько единиц сельскохозяйственной техники, а именно: 4 трактора, 2 комбайна и один грузовик.

На место происшествия прибыла бригада пожарных. Им удалось в кратчайшие сроки справиться с возгоранием.

В результате происшествия 7 единиц техники были полностью уничтожены пламенем. Причина и обстоятельства ЧП выясняются. Одна из версий – умышленный поджог.