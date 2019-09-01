В Кагуле полностью сгорели 7 единиц сельхозтехники: рассматривается версия поджога (ВИДЕО)

В Кагуле полностью сгорели 7 единиц сельхозтехники: рассматривается версия поджога (ВИДЕО)

Утром 1 сентября сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД были задействованы в тушении пожара вблизи села Слобозия Маре Кагульского района. Там загорелось несколько единиц сельскохозяйственной техники, а именно: 4 трактора, 2 комбайна и один грузовик.

На место происшествия прибыла бригада пожарных. Им удалось в кратчайшие сроки справиться с возгоранием.

В результате происшествия 7 единиц техники были полностью уничтожены пламенем. Причина и обстоятельства ЧП выясняются. Одна из версий – умышленный поджог.

 

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