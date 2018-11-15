В Кагуле подвыпивший водитель сбил насмерть мужчину на телеге

В Кагуле погиб мужчина после того, как телегу, на которой он ехал по дороге, сбил микроавтобус Mercedes-Benz. Трагедия произошла вечером 14 ноября, около 22:00, недалеко от села Брынза Кагульского района.

По заявлению для deschide.md пресс-офицера Инспектората полиции Кагул Кристины Чобану, авария произошла по вине водителя легкового авто. 41-летний мужчина выехал на встречную полосу и врезался в телегу.

– Водитель микроавтобуса следовал из Вэлень в Колибашь. Недалеко от села Брынза он выехал на встречную полосу и врезался в телегу, которой управлял 29-летний мужчина. После удара водитель телеги был доставлен в Кагульскую районную больницу, но, к сожалению, скончался по дороге. Алкотестер показал у водителя Mercedes 0,54 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, — сообщила Чобану.

Сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства ДТП. Если вина водителя микроавтобуса будет доказана, ему грозит тюремное заключение.