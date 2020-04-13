В Кагуле подвыпивший сельчанин ударил ножом приятеля

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19-летний молодой человек попал в больницу с ножевым ранением. Инцидент произошёл в воскресенье, 12 апреля, в селе Гэвэноаса Кагульского района.

Двое 19-летних парней распивали алкоголь дома у одного из них. В какой-то момент между ними возникла ссора, пишет deschide.md.

Хозяин взял нож и нанёс гостю два удара в область шеи и груди. Пострадавшего доставили в больницу, нападавшего задержала полиция.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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