В Кагуле подвыпивший сельчанин ударил ножом приятеля

19-летний молодой человек попал в больницу с ножевым ранением. Инцидент произошёл в воскресенье, 12 апреля, в селе Гэвэноаса Кагульского района.
Двое 19-летних парней распивали алкоголь дома у одного из них. В какой-то момент между ними возникла ссора, пишет deschide.md.
Хозяин взял нож и нанёс гостю два удара в область шеи и груди. Пострадавшего доставили в больницу, нападавшего задержала полиция.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии