В Кагуле подросток пытался ограбить почту с помощью игрушечного пистолета

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Несовершеннолетний был задержан за попытку ограбить почтовое отделение в селе Пашканы Кагульского района.

По данным ИП Кагул, 17-летний подросток вооружился игрушечным пистолетом и попытался ограбить почтовое отделение. Преступник угрожал главе отделения и требовал деньги. Услышав, что денег нет, подросток скрылся в неизвестном направлении, пишет deschide.md.

Несовершеннолетнего удалось задержать по горячим следам, он признал свою вину. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.