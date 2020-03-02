В Кагуле подросток пытался ограбить почту с помощью игрушечного пистолета

В Кагуле подросток пытался ограбить почту с помощью игрушечного пистолета

Несовершеннолетний был задержан за попытку ограбить почтовое отделение в селе Пашканы Кагульского района.

По данным ИП Кагул, 17-летний подросток вооружился игрушечным пистолетом и попытался ограбить почтовое отделение. Преступник угрожал главе отделения и требовал деньги. Услышав, что денег нет, подросток скрылся в неизвестном направлении, пишет deschide.md.

Несовершеннолетнего удалось задержать по горячим следам, он признал свою вину. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

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