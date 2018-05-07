В Кагуле пятеро рыбаков понесли наказание за нелегальную ловлю рыбы (ФОТО)

Сотрудники рыбоохраны поймала с поличным пятерых рыбаков, закинувших сети в пойме реки Прут.

Как сообщает пресс-служба ведомства, случай был зарегистрирован в то время, когда оперативная группа рыбоохраны совместно с сотрудниками Управления рыболовства в Кагуле провели рейд на пойме Прута в селе Манта, Колибаш, Брынза, Валень, Слободзея Маре и Кышлица-Прут в Кагульском районе.

Таким образом, инспекторы поймали троих рыбаков в районе села Колибаш и двоих в селе Манта. В результате этого согласно Кодексу о правонарушениях всем нарушителям был наложен штраф в общей сумме 1 500 леев. По данным пресс-службы, своими действиями они нанесли ущерб в размере 480 леев.

Кроме этого, органы правопорядка вытащили и уничтожили 5 рыболовных сетей, хозяину которых удалось сбежать.