В Кагуле овчар был найден мёртвым в загоне для овец, а спустя 2 месяца были раскрыты загадочные детали его смерти

Овчар был найден мёртвым в загоне для овец в селе Андрушул де Сус. Смерть настигла его 29 августа текущего года, спустя 4 месяца после того, как ему исполнилось 40 лет. Экспертиза установила, что смерть наступила в результате асфиксии.

Спустя два месяца после похорон погибшего стали появляться разговоры о предполагаемых ранах на теле жертвы, о которых ранее ничего не говорилось. А на основании письма, автор которого утверждает, что овчар был убит, полиция возбудила уголовное дело, пишет Ziarul de Garda.

– Мой брат работал в качестве овчара в селе Андрушул де Жос, в 11 км от Кагула. Часто он мне рассказывал, что начальник бьёт его и не оплачивает обещанную зарплату. Он выращивает коз, свиней, уток и других домашних животных. В его загонах есть даже птицы многих полицейских и одного влиятельного очень влиятельного человека. 29 августа мой брат скончался при подозрительных обстоятельствах. Медицинская экспертиза показала, что он умер в результате повешения. Тем не менее, его тело было покрыто синяками, голова разбита, а на горле не было следов удушья. Я считаю, что это было убийство, а не суицид. Он был похоронен в секрете, в спешке, без разъяснений обстоятельств смерти. Более детальную экспертизу не провели и уголовное дело не завели Я считаю, что смерть наступила в результате полученных телесных повреждений, а повешение было инсценировано для того, чтобы отвести все подозрения. На данный момент я напугана и мне говорят не поднимать этот вопрос. Я обязана молчать. Я призываю правоохранительные органы принять меры, провести эксгумацию и полное обследование тела, чтобы выяснить настоящие причины смерти моего брата, – говорится в письме, оправленном на адрес Антикоррупционной прокуратуры, МВД, Генерального инспектората полиции, Центра судебно-медицинской экспертизы и газеты ZdG.

Автором письма представилась сестра умершего. Однако впоследствии, связавшись с ней по телефону, она отрицала любое отношение к написанному.

– У меня нет никаких претензий по этому вопросу. Кто-то написал письмо от моего имени. Я не имею никого отношения к этому делу. Я была в полиции и уже написала жалобу. Не знаю, кто на меня так зол, но думаю, что мы найдём того, кто это сделал. Я знаю, что он повесился, и у меня ни к кому нет никаких претензий, – утверждает сестра погибшего.

Она также сказала, что на похоронах не было заметно никаких синяков на теле её брата. По поводу его работы она отказалась что-либо говорить, объяснив тем, что «не может».