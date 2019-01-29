В Кагуле нетрезвый водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

0

47-летнего мужчину из села Тартаул де Салчие Кагульского района сбил автомобиль, за рулём которого находился пьяный водитель. По данным полиции, виновный скрылся с места происшествия.

Автомобиль Renault Megane с повреждённым передним бампером был замечен на одной из улиц Кагула. За рулём остановленной полицией иномарки находился 29-летний житель Унген, пишет unimedia.info. Водитель прошёл тест на алкотестере, который показал 0,54 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Мужчина объяснил, что намеревался свернуть на автозаправочную станцию, не заметил пешехода и, в результате, сбил его. Испугавшись, нарушитель покинул место происшествия.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.