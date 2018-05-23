В Кагуле найден повешенным бывший заключённый

В Кагуле найден повешенным бывший заключённый

Тело 27-летнего мужчины обнаружили вблизи Медицинского колледжа повешенным на шнурках.

Чудовищная находка была сделана вчера вечером приблизительно в 20:30, передаёт unimedia.md. По словам пресс-секретаря полиции Марианны Бециву, личность умершего была идентифицирована. Им оказался житель села Цыганка Кантемирского района, ранее был осужден за кражу.

Находясь в Кагуле, бывший заключённый тщетно пытался найти постоянную работу и место жительства. Органы правопорядка не исключают, что именно это подвигло его на суицид.

Эксперты-криминалисты не нашли на его теле признаков насильственной смерти. Органы правопорядка расследуют это дело.

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