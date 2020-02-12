В Кагуле малолетние дети закрылись в квартире, пока мама ходила в аптеку

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В Кагуле 4-летний мальчик и его 2-летняя сестра закрылись в квартире, пока их мама бегала в аптеку. На помощь приехали сотрудники ГИЧС, которые вскрыли дверь.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошёл в среду, 12 февраля, в Кагуле. Спасателей вызвали, чтобы разблокировать дверь квартиры, расположенной по улице Штефан чел Маре, и эвакуировать малолетних детей.

Хозяйка квартиры выбежала в аптеку, а в это время её дети 4 и 2 лет закрыли дверь изнутри запасным ключом. Вернувшись, женщина обнаружила, что не может попасть в квартиру и вызвала спасателей. На место прибыл экипаж ГИЧС. Спасателям удалось вскрыть дверь за 10 минут. К счастью, дети не пострадали.

В связи с этим ГИЧС настоятельно рекомендует родителям не оставлять детей одних дома и следить за тем, чтобы у них было доступа к ключам от дверей.