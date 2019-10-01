В Кагуле девочку-подростка, отравившуюся медикаментами, нашли в запертой квартире

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14-летняя девочка из Кагула с признаками медикаментозного отравления была найдена в запертой квартире. Её мать вызвала полицию, так как не смогла попасть в жилище, поэтому предположила, что её дочь закрылась изнутри.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Кагула Кристины Чобану, инцидент произошёл вчера, 30 сентября. Женщина позвонила в полицию и сообщила, что её 14-летняя дочь не вернулась со школы. Она также сказала, что не может попасть в свою квартиру. На место прибыла оперативная группа, передаёт unica.md.

Экипаж полиции принял решение проникнуть в квартиру через окно, чтобы проверить, не заперлась ли девочка изнутри. Предположения правоохранителей подтвердились. Несовершеннолетняя была найдена в бессознательном состоянии. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, врачи установили признаки медикаментозного отравления.

Девочка была в срочном порядке госпитализирована в больницу Кагула. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.