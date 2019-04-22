В Кагуле 11-летний ребёнок попал под колёса праворульного автомобиля

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Водитель автомобиля марки Mercedes сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Инцидент произошёл вчера, 21 апреля, в Кагуле.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Кагула Кристины Чобану, мальчик в срочном порядке был доставлен в больницу. Все обстоятельства ДТП выясняются, пишет ziuadeazi.md. Пресс-секретарь районной больницы Кагула Виктория Брэйляну сообщила, что пациент был госпитализирован в тяжёлом состоянии в отделение интенсивной терапии. Предварительный диагноз – черепно-мозговая травма.

По данным очевидцев аварии, автомобиль, сбивший ребёнка, зарегистрирован в Великобритании, а руль установлен с правой стороны.