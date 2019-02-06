В Кафедральный собор Кишинёва доставят чудотворную икону “Призри на смирение”

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В преддверии Сретения Господня в столичный кафедральный собор привозят икону Божией Матери, именуемую “Призри на смирение”. Данная икона является копией иконы XIX века, чудотворного образа 1420 года, который явился в Псковской области.

С чудотворной иконой связывают случай исцеления молодой женщины, заболевшей гепатитом во время беременности. Врачи ей говорили, что болезнь губительно скажется на здоровье мла­денца, и требовали сделать аборт. Но женщина побоялась взять на себя грех и стала молиться перед образом Богородицы, прося о помощи. В результате её ребёнок родился совершенно здоровым.

Поклониться иконе Божией Матери все православные верующие нашей страны смогут, начиная с 14 февраля, 17:00.