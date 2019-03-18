В Кафедральный собор доставили икону и мощи святой Матроны Московской

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Сегодня, 18 марта, в Кафедральный собор Рождества Христова из России была доставлена икона и мощи блаженной Матроны Московской.

Реликвия была привезена в результате многочисленных просьб верующих и по благословению митрополита Владимира. Об этом сообщается на официальной странице Православной церкви Молдовы.

Святая блаженная Матрона, которую святой Иоанн Кронштадтский назвал «восьмым столпом России», пользуется большим почтением среди русского народа, а также на международном уровне. И в нашей стране блаженная Матрона пользуется большим почтением среди верующих, поэтому икона и часть мощей Матроны в последние годы доставляются на поклонение.