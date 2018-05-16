В качестве генпримара Кишинева Ион Чебан окажет серьезную поддержку деятелям культуры (ВИДЕО)

Общество может нормально развиваться, только если оно ценит не только материальные, но и интеллектуальные, моральные ценности, а продвижением этих ценностей занимаются прежде всего творческие люди, интеллектуальная среда.

Именно поэтому наряду с решением материальных проблем Кишинева, кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Ион Чебан намерен уделить особое внимание моральным ценностям и поддержке интеллектуалов, творческих людей. Он планирует установить постоянный диалог с творческими союзами, чтобы иметь возможность оперативно реагировать в пределах компетенций и возможностей на любую их проблему.

– Сразу после получения мандата примара я приглашу к дискуссии представителей творческих союзов, и мы определим форму, в которой будет проходить наш постоянный диалог. Но что бы это ни было, важно дать нам возможность совместно использовать те ценности, без которых общество не может считаться здоровым с моральной и интеллектуальной точки зрения, – отметил будущий генпримар столицы.

Назначение советника генпримара по связям с творческими людьми

У него будет полный мандат и широкие полномочия для того, чтобы действовать от имени примара, в случае если сам градоначальник не сможет лично вмешаться в решение той или иной проблемы.

Выдача стипендий примара столицы

Эти ежегодные стипендии будут получать поэты, прозаики, художники, скульпторы, композиторы, исполнители, чтобы они хотя бы на время не чувствовали финансового давления и смогли полностью посвятить себя творчеству.

Создание фонда поддержки творческих людей

Из этого фонда будут издаваться книги, организовываться выставки скульптуры и живописи, концерты, творческие вечера, оплачиваться участие творческих людей на важных симпозиумах, конференциях и т. д.

Обеспечение творцов специальными мастерскими

– Еще одна мера, которую мы предлагаем, – это поиск помещений муниципальной собственности, которые будут предоставлять творческим людям для открытия творческих мастерских. Сегодня многие художники, скульпторы, писатели, композиторы, талантливые исполнители сталкиваются с проблемой нехватки мест для творчества, и мы постараемся помочь им, насколько это возможно, в решении этой проблемы, – рассказал кандидат-социалист.

Популяризация творческих работ

Социалисты намерены выступить с инициативой, чтобы в школах, лицеях, а также в других учреждениях, проводились встречи с писателями, организовывались выставки живописи, скульптуры, проходили творческие вечера, концерты, чтобы выдающиеся личности и их работы стали еще известнее широкой публике, чем они есть сегодня.

– Мы также предоставим холл примэрии столицы для организации различных мероприятий культурных личностей, которые мы будем продвигать всеми возможными способами. Еще одно наше намерение – покупка произведений молдавского искусства, которые мы будем дарить иностранным партнерам, таким образом продвигая и муниципий Кишинев, и Республику Молдова в целом, но, самое главное, творчество наших талантливых людей культуры и искусства, – отметил Чебан.

Будущий генпримар подчеркнул, что творческие люди не останутся в стороне от его забот как примара, более того, они получат повышенное внимание и всяческую поддержку.

– Потому что я и моя команда видим в этих людях основу нового общества, которое мы хотим построить в Кишиневе – процветающего и в материальном, и в интеллектуальном смысле, – подытожил Ион Чебан.