В эту субботу ПСРМ начинает митинги в районах страны (ВИДЕО)

Об этом в рамках программы “Acces direct” на телеканале “НТВ Молдова” заявила председатель формирования Зинаида Гречаный.

– В эти выходные дни мы начнем митинги, акции протеста в территориях, в каждом избирательном округе под эгидой наших партийных территориальных организаций. Мы предложим гражданам альтернативу. Альтернатива, решение – это голосовать за Партию социалистов. На этих митингах мы попробуем провести опрос или, как это модно сейчас говорить, праймериз в территориях, чтобы увидеть среди наших сторонников кандидатов, которых могут поддержать на выборах, – рассказала Гречаный.

По ее словам, утвердить всех кандидатов в округах планируется до середины октября. Мероприятия будут проходить в каждом районе, после чего они будут организованы зонально – на севере, юге и в центре Молдовы.

– Возможно, в ноябре мы проведем серьезное мероприятие в центре столицы, с участием всех наших сторонников и членов партии. Проведем общее собрание, пригласим всех кандидатов, представим партийный список, – добавила она.

Напомним, на этой неделе ПСРМ вступила в активную предэлекторальную кампанию по подготовке к парламентским выборам.