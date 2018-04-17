В этот день мы не должны разделять людей: ПСРМ примет участие в традиционном Марше Победы 9 Мая без партийной символики

Партия социалистов РМ поддерживает призыв Президента Республики Молдова Игоря Додона провести традиционный Марш Победы 9 мая единой колонной. Об этом говорится в сообщении для прессы формирования.

– ПСРМ примет участие в Марше Победы 9 мая без партийной символики. В этот день мы не должны разделять людей. Призываем и другие партии принять участие в мероприятиях, посвященных 73-ей годовщине победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, без партийной символики, – отметила председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный.

Напомним, что 11 апреля Президент РМ Игорь Додон утвердил мероприятия, посвященные 73-ей годовщине победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, которые предварительно обсудил с членами Республиканского комитета «Победа». Среди них: захоронение останков солдат, павших в боях за освобождение Молдовы, восстановление памятников солдатам, павшим во время Великой Отечественной войны, традиционный Марш Победы, а также большой концерт, который состоится 8 и 9 мая на площади Великого национального собрания. В нем примут участие артисты, как из нашей страны, так и из-за рубежа, а в конце программы состоится праздничный салют.