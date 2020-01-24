В этом году в Молдове запланированы работы по ремонту дорог почти на 6 млрд леев

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Программу восстановления и модернизации дорог в Республике Молдова, которую предстоит внедрить в этом году, представил сегодня министр экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый. По его словам, всего в 2020 году запланированы торги на проведение работ на сумму около 6 млрд леев.

Как уточнил министр, в этом году начаты торги в рамках восстановления и модернизации трассы Бельцы-Флорешты R13 (40 км), работы оцениваются в 704 млн леев; восстановления участка G50 Флорешты-Николаевка-Сынджерей (150 млн леев); ремонта трассы R26 Михайловка-Чимишлия (65 млн леев); ремонта и модернизации трассы Каушаны – Штефан-Водэ (132 млн леев); ремонта и модернизации участка дороги R31 Тудора – Паланка (100 млн леев); восстановления участка R36 Твардица – Чадыр-Лунга (100 млн леев); модернизации первой кольцевой дороги М2 мун. Кишинев (410 млн леев); ремонта и модернизации соединения G98 Лозова – М1 (90 млн леев); ремонта участка G109 Делакэу – Бульбоака (120 млн леев); восстановления участков Михайловка – Валя Пержей и Чимишлия-Яргара – 145 и 165 млн леев соответственно, а также восстановления и модернизации участка Баурчи – Конгаз (45 млн леев).

В то же время министр заявил, что в ближайшие месяцы будут начаты торги в рамках работ по восстановлению и модернизации участка Крива – Бельцы протяженностью 133 км, на работы будет потрачено около 2,5 млрд леев; модернизации дороги R21 Морозень M5 (110 млн леев); модернизации второго участка кольцевой дороги мун. Кишинев (615 млн леев); строительству объездных дорог в Чимишлии (230 млн леев) и Вулканештах (170 млн леев), передаёт moldpres.md.

– На текущий год у нас большая, сложная программа, мы уверены, что у нас все получится, – заключил Анатолий Усатый.

Общая сеть автомобильных дорог общего пользования в Республике Молдова превышает десять тысяч километров.