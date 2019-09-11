В этом году в Молдове ожидается хороший урожай винограда

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В Молдове сейчас в разгаре сбор винограда. Из-за погодных условий этого года сбор начался на 12-15 дней раньше, чем в 2017 году, и в зависимости от региона в среднем примерно на неделю позже, чем в 2018 году. Однако в целом ожидается хороший урожай.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, для виноградников погодные условия 2018-2019 винодельческого года были относительно благоприятными, за исключением некоторых населенных пунктов, где наблюдался дефицит влажности или избыточная влажность, а также последствия града, причинившего вред плантациям.

Температурный режим воздуха и почвы текущего года способствовал ускорению развития виноградной лозы. В результате этого сбор урожая винограда в этом году начался значительно раньше, чем в 2017 году, но на 2-5 дней позже, чем в 2018 году. Традиционно первыми начали собирать урожай земледельцы юга страны, передаёт moldpres.md. В то же время специалисты профильного ведомства подчеркнули, что фитосанитарное состояние винограда на этапе сбора превосходное.

– Сырье характеризуется хорошим развитием процесса накопления сахара, красящих и ароматических веществ. Однако у каждого сорта есть свой календарь, достижение фенольной зрелости, например, у сорта «Фетяска нягрэ» прогнозируется на 10-20 сентября, – уточнили специалисты министерства.

Площадь виноградников во всех категориях хозяйств составляет в 2019 году около 130,0 тысяч га (133 тысяч га в 2018 году), а площадь виноградников в производственных и товарных хозяйствах – около 82,5 тысяч га (82 тысяч га в 2018 году). В текущем году в нашей стране общий урожай винограда оценивается в 700 тысяч тонн по сравнению с 730 тысячами тонн в 2018 году. Прогноз общего урожая винограда в домашних хозяйствах, занимающихся производством и сбытом, составляет 460 тысяч тонн по сравнению с 445 тысячами тонн в 2018 году. В то же время объем винограда, доступного для переработки, составит около 330 тысяч тонн в 2019 году по сравнению с 356 тысячами тонн в прошлом году.

В 2018-2019 винодельческом году Республика Молдова экспортировала 14,1 млн декалитров вина, из которых 4,24 млн декалитров, или 56 716 904 бутылок – бутилированное вино и 9,82 млн декалитров – разливное вино. Стоимость экспортированного бутилированного вина составила 1.376 млрд леев, что почти эквивалентно показателю 2018 года, в то время как стоимость экспортируемого разливного вина снизилась незначительно – 0,976 млрд леев (-3,6%). Общая стоимость экспортированного вина составила 2.352 млрд леев, что почти на 2% меньше, чем в прошлом году.

Польша, Румыния, Чехия, Китай и Россия остаются основными рынками сбыта молдавского бутилированного вина. По данным Минсельхоза, в последний год вырос объем экспорта бутилированного вина в США (+11%), Чехию (+8%), Румынию (+5,8%), Украину (+3,7%), остался неизменным в Китай и Латвию, снизился в Казахстан (-30%), Россию (-16,9%), Канаду (-11,8%), Польшу (-5%).