В этом году в Молдове будет меньше акациевого меда, а стоить он будет дороже

Объем собранного в этом году акациевого меда – два раза меньше по сравнению с прошлым годом. Этот факт, скорее всего, приведет и к подорожанию акациевого меда, который является одним из самых востребованных.

Вице-председатель Национальной ассоциации пчеловодов Валентина Чеботарь заявила для IPN, что ожидания пчеловодов были большими, однако зарегистрированный урожай оказался слабее. Пчеловоды подготовили пчелиные семьи, но, к сожалению, акации расцвели слишком быстро, и, несмотря на богатое цветение, из-за высоких температур период сбора продлился два-три дня в зависимости от районов. Проблемой оказалась и вариация между дневными и ночными температурами.

Урожай составил в среднем 10 кг на пчелиную семью, тогда как обычно он составляет 20 кг, соответственно, сбор нектара с акации был освоен на 50%. Валентина Чеботарь добавила, что сбор нектара с акации совпал со сбором нектара из рапса, который также не может быть очень большим. Но это совпадение может принести к смешиванию акациевого и рапсового меда, и в этом случае ценность продукта снижается. По ее мнению, скорее всего, такие случаи будут.

Вице-председатель ассоциации также отметила, что пока неизвестно, какими будут цены, но, скорее всего, они вырастут по сравнению со средней ценой в 60 леев за килограмм, как было в прошлом году. Более того, помимо урожая этого года в одну тысячу тонн, есть большой объем меда с прошлого года, который используется в этот период. Из общего объема меда для внутреннего потребления остаются менее 20%, а 80% экспортируются и почти вся продукция идет на европейский рынок.

Валентина Чеботарь добавила, что после сбора нектара с акации, следует сбор нектара с липы, который в прошлом году был практически нулевым. Ожидания пчеловодов в этом году большие, но все зависит от погодных условий – температуры и дождей, которые влияют на секрецию нектара. Помимо акациевого и липового меда, должен быть собран и полифлорный и подсолнечный мед.

По данным статистики, в Республике Молдова действуют около шести тысяч пчеловодов, которые заботятся примерно о 120 тысячах пчелиных семей.