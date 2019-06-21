В этом году с экзаменов на степень бакалавра удалили всего двух кандидатов

В этом году с экзаменов на степень бакалавра удалили всего двух кандидатов

Двое учеников покинули экзаменационные классы за попытку списывания. Последний экзамен состоялся сегодня, 21 июня. Его сдавали 470 выпускников.

Как пишет moldpres.md, одного ученика удалили с экзамена по языку обучения, а второго  –  с экзамена по иностранному языку. На сегодняшнем экзамене среди иноязычных кандидатов нарушений не было.

Экзамены на степень бакалавра проходили с 4 по 21 июня. Их сдавали около 17 тысяч кандидатов. Для сдачи экзаменов было открыто 92 экзаменационных центра.

Результаты будут вывешены в экзаменационных центрах 26 июня, пишет источник. Опротестовать их можно будет 26-27 июня. Окончательные результаты будут объявлены 4 июля. Дополнительная сессия на степень бакалавра пройдет с 15 по 22 июля.

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