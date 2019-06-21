В этом году с экзаменов на степень бакалавра удалили всего двух кандидатов

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Двое учеников покинули экзаменационные классы за попытку списывания. Последний экзамен состоялся сегодня, 21 июня. Его сдавали 470 выпускников.

Как пишет moldpres.md, одного ученика удалили с экзамена по языку обучения, а второго – с экзамена по иностранному языку. На сегодняшнем экзамене среди иноязычных кандидатов нарушений не было.

Экзамены на степень бакалавра проходили с 4 по 21 июня. Их сдавали около 17 тысяч кандидатов. Для сдачи экзаменов было открыто 92 экзаменационных центра.

Результаты будут вывешены в экзаменационных центрах 26 июня, пишет источник. Опротестовать их можно будет 26-27 июня. Окончательные результаты будут объявлены 4 июля. Дополнительная сессия на степень бакалавра пройдет с 15 по 22 июля.