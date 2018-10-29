В этом году рождественская ярмарка в Кишиневе вновь откроется на улице 31 августа

Столичные власти готовятся к празднованию Нового года и Рождества. Вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании примэрии.

По словам претора сектора Буюканы Валерия Немеренко, по этой теме было проведено уже два заседания с участием представителей всех причастных муниципальных служб, а также госканцелярии и правительства. Готовится проект решения с планом действий, сказал он.

– Работы уже начались. Думаю, что в течение 10 дней мы закончим подготовку участка на улице 31 августа между улицами Бэнулеску-Бодони и Пушкина, где было и в прошлом году. Думаю, что в этом году будет не хуже, – поведал чиновник.

Напомним, в прошлом году новогодние праздники в Кишиневе впервые “переехали” на улицу 31 августа, где с 15 декабря по 14 января была организована рождественская ярмарка.