В этом году больше молдаван обзавелись полисом обязательного медстрахования со скидкой

Более 50 тысяч граждан оплатили до 2 апреля медстраховку.

Это на 1500 человек больше, чем в прошлом году, сообщает Национальная касса медицинского страхования. Источник отмечает, что, таким образом, доходы, полученные от оплаченных полисов, составили около 87 миллионов леев, что примерно на 2 миллиона больше, чем годом ранее.

32 тысячи 400 покупателей полисов воспользовались 50%-ной скидкой. Речь об основателях частных предприятий, арендаторах и арендодателях, обладателях патентов и других гражданах, у которых нет места работы и которые не застрахованы правительством. Еще 17 тысяч 300 человек, владельцы сельхозугодий, получили скидку в 75%. В то же время более 800 нотариусов, судебных исполнителей и адвокатов заплатили за полис его полную сумму: 4056 леев.