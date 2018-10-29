В этом году Академия Деда Мороза ждёт писем не только от детей, но и от взрослых

Дети, родители, бабушки и дедушки или любой желающий с сегодняшнего дня имеют возможность написать письмо Деду Морозу и получить на него ответ.

Письма могут быть переданы бесплатно через Почту Молдовы в Академию Деда Мороза. Они не должны иметь штамп, достаточно письмо с пометкой «Для Деда Мороза» опустить в ящик в любом почтовом отделении.

Желающих просят отправлять письма заранее, чтобы они дошли до Академии не позже 1 декабря. Таким образом, Деду Морозу хватит времени на то, чтобы прочесть каждое послание и ответить его автору, пишет ipn.md.

Сильвия Брэдуцан – волонтёр неправительственной организации Clipa Siderală, выступившей в роли организатора этой акции, – рассказала, что сегодня авторы писем Деду Морозу в основном хотят получить технику последнего поколения. Если автором письма является ребёнок из социально-уязвимой семьи, нуждающийся в одежде, обуви и других предметах первой необходимости, то его историю также передадут людям большой души, которые могут ему помочь.

Стоит отметить, что в прошлом году Академия Деда Мороза получила более 16 тысяч писем.