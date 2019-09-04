В это воскресенье в Минске пройдёт Фестиваль молдавского вина

В это воскресенье в Минске пройдёт Фестиваль молдавского вина

Мероприятие состоится 8 сентября, с 12.00 до 17.00, на территории культурно-исторической части Минска – Верхнего города – в районе площади Свободы. Среди организаторов мероприятия – посольство Молдовы в Беларуси.

Гостей фестиваля ждёт интересная развлекательная программа с народной музыкой и молдавскими танцами. В рамках мероприятия пройдут презентации ведущих винодельческих компаний страны. Посетители смогут принять участие в дегустации винной продукции и блюд национальной кухни.

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