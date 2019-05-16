В это воскресенье представители ЛГБТ намереваются провести шествие в Кишиневе: маршрут пока не объявлен

В это воскресенье представители ЛГБТ намереваются провести шествие в Кишиневе: маршрут пока не объявлен

Представители ЛГБТ-сообщества вновь намерены организовать свое шествие в Кишиневе. Оно состоится в рамках фестиваля сексуальных меньшинств “Moldova Pride”, который стартовал в столице вчера, 15 мая. 

Кульминацией фестиваля станет марш, который представители сообщества намерены провести в Кишиневе в это воскресенье, 19 мая. Известно, что шествие состоится с 12.00 до 13.00, однако его маршрут организаторы тщательно скрывают. В программе фестиваля лишь сообщается, что место проведения марша будет объявлено “по ходу”.

Примечательно, что в этот же день на площади Великого национального собрания в Кишиневе состоится грандиозный Фестиваль семьи, организованный под патронатом президента. А днем ранее, 18 мая, в столице пройдет Марш в поддержку традиционных семей.

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