В это воскресенье Молдова, предположительно, в последний раз перейдет на летнее время

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Республика Молдова перейдет на летнее время в ночь на воскресенье – с 29 на 30 марта. В два часа ночи стрелки часов будут переведены на час вперед.

Переход на летнее время производится по предложению Европейской экономической комиссии ООН, одновременно с государствами-членами Европейского союза. Министерство экономики и инфраструктуры объявило сегодня, что до начала апреля государства-члены ЕС должны сообщить, намерены ли они отказаться от практики перехода на летнее/зимнее время. Республика Молдова поступит так же, как и страны ЕС.

Предположительно, последний обязательный перевод часов состоится 31 марта этого года. Страны, которые примут решение навсегда перейти на зимнее время, смогут сделать это 27 октября 2019 года.

В 2018 году Европейская комиссия организовала публичные консультации по данному вопросу. 84% европейцев высказались в пользу отказа от сезонного перевода часов, пишет moldpres.md.