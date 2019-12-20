В это воскресенье главную улицу страны частично перекроют

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В столичной примарии сообщают, что в воскресенье, 22 декабря, с 12:00 до 12:30 будет ограничено движение по бул. Штефан чел Маре. Это связано с проведением спортивного мероприятия “Maratonul de Crăciun 2019”.

Рождественский марафон пройдёт по следующему маршруту: от ПВНС (старт) – бул. Штефан чел Маре до пересечения с улицей Измаил, и в обратном направлении (финиш).

На время соревнований общественный транспорт, пересекающий центр столицы, будет перенаправлен на прилегающие улицы. Водителей и пешеходов просят проявлять терпение и понимание.