В эти выходные под патронатом президента пройдет грандиозный спортивно-музыкальный фестиваль (ВИДЕО)

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Завтра, 20 апреля, на территории этнокультурного комплекса «Vatra» откроется Спортивно-музыкальный фестиваль «Hai Haiduci», организованный под патронатом Президента Республики Молдова и посвященный Году семьи. Фестиваль будет проходить два дня и включает спортивные соревнования, развлекательные шоу и концерты с участием топовых артистов и музыкальных коллективов Республики Молдова.

Так, в субботу, 20 апреля, пройдет трейловый велозаезд с дистанцией в 30 км, экскурсии на квадроциклах по молдавским Кодрам, курсы альпинизма, слеклайна и других развлечений для детей. Вечером на сцене фестиваля выступят группы «DoReDos», «Lume» и «Zdob și Zdub». Первый день фестиваля завершится зрелищным фейерверком.

В воскресенье, 21 апреля, пройдут трейловые забеги на 8 км, 19 км или 30 км. Гости фестиваля смогут посетить планетарий и магазин сувениров или же организовать настоящий пикник на свежем воздухе. У всех будет возможность покататься на лошадях, посетить мастер-классы и курсы по скалолазанию, а также посмотреть или принять участие в рыцарских боях. Фестиваль завершится праздничным концертом с участием «Sunstroke Project», Ионела Истрати и группы «Ethno Republic».

Вход на территорию фестиваля «Hai Haiduci» свободный.