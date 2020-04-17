В эти выходные и понедельник, а также 25 и 26 апреля общественный транспорт в Кишиневе и Бельцах ездить не будет

0

Соответствующее решение приняла сегодня Комиссия по ЧС. О нем на брифинге для прессы сообщил премьер-министр Ион Кику.

Таким образом, 18, 19, 20, 25 и 26 апреля общественный транспорт в Кишиневе и Бельцах ездить не будет. Как отметил Кику, соответствующее решение было принято для снижения рисков распространения коронавируса.

Напомним, что и следующая неделя объявлена выходной для бюджетников страны.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.