В эти минуты: по всей стране проходит масштабная антинаркотическая операция

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Более 200 полицейских проводят 145 обысков в 26 районах страны. Об этом сообщает пресс-служба Полиции РМ.

По информации источника, к этому часу уже были обнаружены и изъяты: 7 кг марихуаны, 50 гр героина, 10 гр метадона, 1316 растений конопли, 100 гр маковой соломы, 10 гр этноботанических наркотиков. Также были найдены 20 устройств для употребления наркотиков, 3 единицы огнестрельного оружия, которым владели незаконно, а также 17 боевых патронов.

До настоящего времени мероприятия прошли в отношении 40 человек, подозреваемых в хранении и распространении наркотиков, 13 из которых были задержаны.