В Эстонии задержали группу нелегалов из Молдовы

В Эстонии задержали группу нелегалов из Молдовы

Эстонская дорожная полиция остановила 15 ноября для проверки автомобиль Ford, в котором было 8 иностранцев. Шестеро их низ оказались нелегалами из Молдовы.

Как сообщает rus.err.ee, мужчины путались в показаниях, поэтому полиция доставила их для проверки в отделение. Выяснилось, что только у двоих – гражданина Украины и гражданина Молдовы – было краткосрочное разрешение на работу в Эстонии. Остальные 6 граждан Молдовы в возрасте от 19 до 49 лет работали в Эстонии нелегально.

Задержанных лишили шенгенской визы и запретили въезд в Эстонию на срок от 6 месяцев до 2 лет.

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