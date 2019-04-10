В “экспедицию” на границу – двое молдаван пытались провести нелегальные раскопки в приграничной зоне

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Двое мужчин с металлоискателями и инструментами для археологических раскопок были задержаны в приграничной зоне. Инцидент произошёл 9 апреля.

В зоне КПП “Сорока” пограничники заметили двух мужчин, готовящихся к археологическим раскопкам. У нарушителей было два металлоискателя и два инструмента для раскопок.

Мужчины не смогли удовлетворить требования пограничников представить документы, удостоверяющие законность действий и пребывания в пограничном районе. Было установлено, что мужчины являлись жителями Каменки в возрасте 41 и 44 лет.

Задержанные сообщили, что ничего не знали о необходимости получения разрешения от компетентных органов. Нарушителям грозит штраф от 850 до 1 350 условных единиц или лишение свободы на срок до 1 года.