В Экономической академии Молдовы прошли обыски по делу о коррупции

В Экономической академии Молдовы прошли обыски по делу о коррупции

Антикоррупионная прокуратура и офицеры НАЦ пришли сегодня с обысками в Экономическую академию Молдовы (ASEM).

Сообщается, что оперативные действия проводятся в связи с фактом получения взятки за сдачу экзамена.

С первой информацией об обысках вскоре выступил ректор ASEM Григоре Белостечник. Так, он рассказал, что обыскам подверглись 4-5 кабинетов.

– Они пришли утром, до начала рабочего дня. Повели себя вежливо, мы позволили им делать свое дело. Насколько я знаю, речь о нескольких уголовных делах, заведенных в отношении посредников, применявших незаконные схемы в отношении нашей академии, – рассказал он, пишет deschide.md.

Другие детали происходящего станут известны позднее.

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