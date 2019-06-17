В Яссах жестоко избили гражданина Молдовы: мужчина госпитализирован в тяжёлом состоянии

В Яссах жестоко избили гражданина Молдовы: мужчина госпитализирован в тяжёлом состоянии

21-летний гражданин Молдовы оказался в больнице в крайне тяжёлом состоянии после того, как его избили и ранили. Инцидент произошёл 14 июня в районе Копоу в Яссах.

Как пишет unimedia.info, ссылаясь на ziaruldeiasi.ro, пострадавший поссорился на улице с неизвестным. Ещё один участник ссоры набросился на мужчину с кулаками, а затем нанёс несколько ударов ножом.

В результате жестокого избиения пострадавший лишился почти всех зубов. Мужчина с сотрясением и ножевыми ранениями в области спины и руки смог самостоятельно добраться до местной больницы скорой помощи.

Полиция возбудила уголовное дело. В настоящее время ведутся поиски нападавшего.

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