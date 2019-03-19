В Яссах задержали молдаванку, торговавшую контрабандными сигаретами

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Сотрудники полиции в Яссах изъяли у 58-летней гражданки Молдовы 574 сигареты, которые были завезены нелегально.

Сомнительный товар был изъят до выяснения всех обстоятельств, пишет deschide.md со ссылкой на bzi.ro. Задержанную также подозревают в совершении двух других нарушений, связанных с контрабандой, в период 2018-2019 гг.

Было возбуждено уголовное дело. На основании представленных доказательств женщина была задержана на 24 часа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.