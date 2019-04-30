В Яссах пограничники пресекли контрабанду молдавских сигарет

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Около 7 000 сигарет стоимостью 870 евро прятали двое граждан Румынии в пассажирском вагоне поезда “Кишинёв-Яссы-Бухарест”. Контрабанда была обнаружена пограничниками на контрольно-пропускном пункте “Яссы”.

Сигареты молдавского происхождения предназначались для реализации в Румынии, пишет nordnews.md. Сотрудники таможни обнаружили контрабанду в тайнике, оборудованном в шасси вагона. После детальной проверки было изъято 6 960 сигарет (348 упаковок) из Молдовы.

В соответствии с положениями закона было принято решение о конфискации товара. Нарушителям был выписан штраф на общую сумму 20 000 румынских леев.