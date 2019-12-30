В Яссах перевернулся микроавтобус с 10 гражданами Молдовы

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Микроавтобус с гражданами Молдовы перевернулся в Румынии. Инцидент произошёл в воскресенье утром на въезде в коммуну Рэдуканень в уезде Яссы.

В салоне находилось 10 человек из Молдовы. К счастью, обошлось без серьёзных травм. Пассажиры отказались от госпитализации, пишет publika.md.

По предварительной информации, 27-летний водитель микроавтобуса, который ехал из Ясс, не адаптировал скорость к дорожным условиям, потерял контроль над управлением и выехал на встречную полосу. В результате микроавтобус перевернулся.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.