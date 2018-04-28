В Ярославле учитель-педофил из Молдовы совращал дошкольниц (ФОТО)

В Ярославле учитель-педофил из Молдовы совращал дошкольниц (ФОТО)

Мужчина переехал из нашей республики в Россию несколько лет назад после развода с супругой.

От рук педофила пострадали, по меньшей мере, три девочки дошкольного возраста, которые посещали уроки танцев у 53-летнего молдаванина, пишет progorod76.ru. Согласно полученной информации, дети рассказали родителям, что преподаватель приставал к ним в перерывах между занятиями, когда оставался с ними наедине.

По факту насильственных действий сексуального характера было возбуждено уголовное дело. Мужчина уже был уволен из учреждения. Ему грозит тюремное заключение на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет.

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