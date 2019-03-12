В январе Молдова экспортировала рекордное число яблок в Россию

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Объёмы поставок яблока из Молдовы в Россию растут уже три года кряду.

В январе 2019 года экспорт яблок из Молдовы в Россию достиг рекордного показателя для этого месяца за всю историю поставок. В течение месяца, по данным EastFruit, из Молдовы на рынок России было экспортировано 27,7 тыс. тонн свежих яблок, что превысило показатель 2018 года на 8%. Таким образом объёмы поставок яблока из Молдовы в Россию в январе растут уже три года кряду.

Как отмечает источник, рекордной была и доля Молдовы в экспорте яблок в Россию в январе – 38%. Всего же в Россию в январе 2019 года было ввезено 72,5 тыс. тонн яблока, что на 5% превышало показатель января предыдущего года. С начала сезона (август 2018 года) Молдова уже поставила на рынок Российской Федерации 137,1 тыс. тонн десертного яблока.

Стоит отметить, что рост экспорта молдавских яблок в Россию стал возможным благодаря договоренностям Игоря Додона и Владимира Путина об открытии российского рынка для ряда производителей и снятии таможенных пошлин для некоторых категорий товаров, в том числе, яблок.