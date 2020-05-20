В Яловенском районе в горящем доме погиб мужчина-инвалид

В Яловенском районе в горящем доме погиб мужчина-инвалид

Накануне сотрудники ГИЧС ликвидировали пожар, который вспыхнул в доме жителя села Костешты Яловенского района. На месте происшествия спасатели обнаружили, что загорелось постельное бельё и одеяло.

Здесь же был найден труп 64-летнего владельца дома. Было установлено, что мужчина был прикован к постели.

Специалисты рассматривают версию о возгорании из-за курения. Обстоятельства инцидента выясняются.

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