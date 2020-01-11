В Яловенском районе ссора собутыльников закончилась смертью одного из них

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Трагедия произошла вечером 10 января в селе Новые Русешты Яловенского района.

По информации пресс-секретаря ИП Яловен Сильвии Ветку, погибшим оказался 41-летний мужчина. О его смерти в полицию сообщили врачи “скорой”, так как мужчина умер по дороге в больницу, передаёт esp.md со ссылкой на deschide.md.

На место происшествия выехала оперативная группа. Выяснилось, что погибший употреблял алкогольные напитки вместе с ещё двумя мужчинами в доме одной из местных жительниц. Между жертвой и 64-летним мужчиной вспыхнул конфликт, причины которого неизвестны. Ссора переросла в драку, в ходе которой 64-летний мужчина несколько раз ударил противника доской по голове. От полученных травм потерпевший скончался по дороге в больницу, – уточнила Ветку.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали на трое суток.